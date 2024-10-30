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Пермская художественная галерея

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2024
В новом здании художественной галереи в Перми покажут уникальную скульптуру Христа
30 октября, 07:57
Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи
23 октября, 03:59
Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%
11 сентября, 08:50
Пермская художественная галерея потратит два миллиона на реставрацию экспонатов
Учреждение планирует отреставрировать15 экспонатов XVII–XVIII веков.
9 августа, 12:41
Первая выставка в новом здании художественной галереи откроется к концу 2024 года
23 июля, 07:22
Пермская художественная галерея реставрирует пять картин на сумму 4,3 млн рублей
12 июля, 10:29
Министр строительства РФ Файзуллин посетил стройку нового здания Пермской галереи
28 февраля, 06:51
Картины из фонда Пермской галереи покажут на выставке о Юрии Гагарине в Москве
5 февраля, 04:47
В Екатеринбурге откроется проект «Пермское посольство»
22 января, 08:11
Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат
6 января, 05:31
2023
Что подарит Дед Мороз Пермскому краю на 2024 год?
30 декабря 2023, 04:00
В Пермской галерее в тайной кладовке прятали сразу двух идеальных женщин
Скульптуру Елены Янсон-Манизер «Советские физкультурницы» можно будет увидеть в экспозиции нового здания галереи.
17 ноября 2023, 07:13
Здание собора, из которого выезжает Пермская галерея, восстановят за счет бюджета
Общая стоимость реконструкции может достичь 500 млн рублей.
27 октября 2023, 04:52
Стало известно, когда построят новое здание Пермской галереи
Депутата Заксобрания заинтересовало, почему самый знаковый музей Перми должен выезжать из старого здания, если новое еще не построено.
25 октября 2023, 07:37
Пермская художественная галерея закрыла для зрителей постоянные выставки
3 октября 2023, 12:25
Пермских богов и иконы из фондов галереи можно будет увидеть в Третьяковке
Выставка будет работать на протяжении пяти месяцев.
16 сентября 2023, 12:32
Из-за уникального дизайна интерьера поменяли проект Пермской галереи
Положительное заключение государственной экспертизы получено 19 июля.
25 июля 2023, 07:16
Новое здание Пермской художественной галереи планируют сдать в начале 2024 года
Новый комплекс галереи планируют достроить в этом году.
30 июня 2023, 02:58
В Перми к концу лета 2023 года завершат отделку фасада нового здания галереи
В 2024 году в новом здании галереи планируют провести первую выставку.
17 мая 2023, 05:38
2017
УФАС вновь проверит аукцион по реконструкции здания для пермской галереи
К антимонопольщикам обратились три организации, усмотревшие нарушения в конкурсной документации.
2 февраля 2017, 09:33

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