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Пермская область

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2024
Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи
Прощание с художником пройдет 24 октября.
23 октября 2024, 03:59
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
Прощание с мужчиной пройдет 11 сентября.
10 сентября 2024, 02:52
2013
Скончался первый губернатор Пермской области
Борис Кузнецов руководил областью с декабря 1991 по 12 января 1996.
2 июля 2013, 09:31

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