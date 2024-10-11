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Пермская скорая помошь

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Октябрь
В Перми скончался врач скорой помощи с 40-летним стажем
11 октября, 13:14
Апрель
В Перми скончался заслуженный врач скорой помощи
Владимир Окишев был признан «Врачом года-2013» в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».
10 апреля, 16:12
Март
Пермская станция скорой помощи в феврале обслужила почти 37 тысяч вызовов
4 марта, 16:06
Февраль
В январе пермские скорые выезжали на вызовы почти 47 тысяч раз
2 февраля, 09:51
Ноябрь 2023
В Перми мужчина выпал из окна 5 этажа, убегая от полиции
6 ноября 2023, 10:33

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