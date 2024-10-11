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Пермская таможня

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В аэропорту Перми уменьшилось число рейсов, но пассажиров прибавилось
11 октября, 07:47
В Перми таможенники конфисковали партию контрабандных сигарет
17 сентября, 12:12
Из Прикамья контрабандой вывезли в Азербайджан более 1600 кубометров леса
16 апреля, 12:24
Сотрудник Пермской таможни попался на хищении 21 тысячи рублей
2 апреля, 08:52
Тонны овощей и фруктов, сигареты. Что ещё изымали пермские таможенники с начала года
Всего проведено 17 проверок.
29 марта, 09:19
В Прикамье возбуждено уголовное дело о контрабанде леса в Азербайджан
1 марта, 09:29
2023
Пермская таможня с начала года конфисковала 22 тысяч пачек контрафактных сигарет
11 октября 2023, 12:38
Из Перми в Стамбул пытались нелегально вывезти старинную икону
Женщина в декларации не указала, что у неё в багаже антиквариат.
12 сентября 2023, 08:31

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