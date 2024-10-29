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Пермские дороги

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Октябрь
Подрядчик для проектирования продления улицы Монастырской определен с третьего раза
29 октября, 09:28
Власти обещают перенастроить светофоры на перекрестке Строителей и Локомотивной
19 октября, 06:47
Светофор работает, а дорога не открыта. Пермяки снова стоят в пробках
17 октября, 05:20
Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского
15 октября, 12:45
Схема. Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу
15 октября, 11:27
Водителей просят быть аккуратнее на трассах Прикамья из-за плохой погоды
11 октября, 03:38
Сентябрь
В Закамске и на Лядовском тракте на время закроют движение. Схемы и сроки
20 сентября, 05:12
На капремонт улицы Борчанинова выделено более 340 миллионов рублей
7 сентября, 08:21
Август
Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы
26 августа, 10:22
На реконструкцию участка улицы Мира выделят 151 миллион рублей
8 августа, 06:18
Июль
Выбран подрядчик для реконструкции путепровода на Монастырской за 1,6 млрд рублей
19 июля, 05:40
Видео. Жители деревни показали, по какой дороге 25 км будут ездить дети из закрытой школы
15 июля, 15:20
Июнь
Движение на перекрестке в центре Перми ограничат из-за ремонта трамвайных путей
28 июня, 06:32
«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на Карпинского
27 июня, 13:07
В центре Перми и на Коммунальном мосту закроют движение транспорта в честь Дня города
11 июня, 12:11
Зампред правительства РФ заявил о положительной динамике развития Пермского края
11 июня, 05:27
Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги в Губахе
10 июня, 06:03
Объезд у рухнувшего моста в Пермском крае откроют в срок, но на считанные часы
7 июня, 13:01
Май
В Мотовилихе на три месяца закроют фрагмент улицы Самаркандской. Схема
31 мая, 07:17
Объезд у рухнувшего моста в Пермском районе обещают построить за 10 дней
30 мая, 05:31

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