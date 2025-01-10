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Пермские ворота

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2025
Кино, сцены, две потери. Подводим итоги культурной жизни Перми в 2024 году
10 января, 02:00
2024
«А так бы выбросили или сожгли». В Перми скульптор создал «Железного мамонта» из скоб «Пермских ворот»
«Табуретку», установленную у Перми-II, демонтировали в июне.
26 сентября 2024, 11:07
Скульптуры из скоб «Пермских ворот» проданы московской галерее
Олег Филимонов назвал серию работ «Мы из ГУЛАГа».
29 июня 2024, 09:00
Видео. Меньше иноагентов, больше красоты. Мэр Перми ответил на критику Артемия Лебедева
Глава города опубликовал пост и видеоролик с кадрами жизни в Перми.
27 июня 2024, 05:37
Артемий Лебедев назвал Пермь унылым городом
Блогер прокомментировал демонтаж «Пермских ворот».
26 июня 2024, 08:50
Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»
«Букву П» начали демонтировать пару дней назад.
21 июня 2024, 07:48
Автор «Пермских ворот» выступил против переноса объекта на новое место
Изначально арт-объект не был задуман в качестве монументальной скульптуры.
20 июня 2024, 07:46
Около Перми-II снесут самый большой арт-объект города
Работа Николая Полисского была установлена на площади Гайдара в 2011 году.
18 июня 2024, 13:50
В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»
Судьба арт-объекта пока не определена.
22 января 2024, 07:09
Арт-объект «Пермские ворота» у станции Пермь II могут снести
Объект был признан аварийным несколько лет назад.
22 января 2024, 05:06
2023
«Пермские ворота» у Перми II снесут в следующем году
От арт-объекта Николая Полисского останется только цифровая копия
27 сентября 2023, 08:44
2015
Центр охраны памятников начал экспертизу технического состояния «Пермских ворот»
После проведения обследования станет ясно, какая сумма потребуется для реконструкции арт-объекта.
18 ноября 2015, 10:06
2014
В июне «истечет срок годности» деревянной «П»
Срок службы арт-объекта по данным бухгалтерского учета - три года. «Пермские ворота» появились в городе в июне 2011 года.
18 апреля 2014, 11:20
2013
Мини-копию пермской буквы «П» продадут на аукционе за 10-12 тыс. евро
Размеры модели «Пермских ворот» - 50 х 50 х 50 сантиметров.
16 октября 2013, 06:51
2012
Автор «Пермских ворот» назвал поджог своего арт-объекта «реакцией на власть»
По мнению художника, акты вандализма по отношению к объектам современного искусства в Перми -
14 января 2012, 03:30
2011
Чиркунов предлагает пермякам выкупить деревянную «П» у музея PERMM
По мнению главы региона, работа Николая Полисского может стать таким же «даром» нашего поколения Перми, «как Эйфелева башня в Париже».
19 ноября 2011, 07:36
Сухой остаток «Белых ночей в Перми»
Properm.ru пытается ответить на вопрос, что «Белые ночи» дали Перми и ее жителям.
28 июня 2011, 08:50
Спецпроект
Итоги «Белых ночей»: семь «подарков» на память
Афиша Properm.ru предлагает оценить результаты прошедшего фестиваля.
Спецпроект
У «Пермских ворот» пожарили шашлык
Церемония открытия арт-объекта превратилась в мистический обряд с цирковыми номерами.

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