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Пермский

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2024
Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
«Дом купчихи Барановой» был построен в Перми в конце XIX века.
16 апреля 2024, 05:27
2015
Проект строительства семиэтажного дома на Окулова, 29 направлен в гордуму
25 июня в Перми состоялись публичные слушания по заявлению ООО «СК «Пермский». Застройщик планирует возводить здание с нависающими элементами над пешеходной зоной улицы Окулова.
1 июля 2015, 11:50
Застройщику дома на Окулова разрешили «выставить» балконы над тротуаром
Планируется, что объекты будут выступать над территорией общего пользования максимум на 2,4 м.
15 апреля 2015, 06:58

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