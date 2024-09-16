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Пермский аэропорт

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2024
Снос старого терминала аэропорта Большое Савино завершится к 12 октября
16 сентября, 15:52
Перевозчик отсудил убытки у аэропорта Перми после инцидента с турецким Boeing
28 августа, 05:13
Зимой пермяки смогут полелеть в Индию
18 августа, 08:56
Найден подрядчик — строитель новой диспетчерской вышки в Большом Савино
5 августа, 14:53
В Перми пока не могут найти строителя командно-диспетчерского пункта в аэропорту
25 июня, 05:21
Транспортная прокуратура выявила нарушения в пермском аэропорту
6 марта, 15:29
Краевая дорожная служба не претендует на новые контракты на содержание городских улиц
15 февраля, 07:40
Таксист-нелегал подобрал у пермского аэровокзала телефон и попал под статью
24 января, 05:38
В аэропорту Перми отменены несколько рейсов
22 января, 05:37
Пермский аэропорт вновь принимает и выпускает самолёты
19 января, 15:21
Из пермского аэропорта не могут вылететь самолеты двух рейсов
Причина задержки, очевидно, в ухудшившихся погодных условиях.
19 января, 13:38
«Стройтрансгаз» вновь оштрафован за нарушения при работах в пермском аэропорту
17 января, 05:14
Пермяки смогут улететь прямыми рейсами в Ереван до октября 2024 года
5 января, 06:29
2023
Авиарейс из Москвы в Пермь задерживается на семь часов
14 декабря 2023, 16:37
Пермский аэропорт «Большое Савино» возглавил топ-менеджер из Калининграда
13 декабря 2023, 11:17
Генеральный подрядчик реконструкции пермского аэропорта оштрафован за нарушения
2 ноября 2023, 09:50
В СК начали проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Перми
22 сентября 2023, 12:19
2022
Пассажиропоток Пермского аэропорта за девять месяцев снизился на 10%
С начала года услугами «Большого Савино» воспользовались 1,3 миллиона пассажиров.
27 октября 2022, 09:16

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