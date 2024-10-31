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Пермский краевой суд

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2024
В Прикамье женщина зарезала сожителя вязальными спицами и ножом
31 октября, 06:40
Суд в Перми оставил в СИЗО подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки
11 сентября, 13:03
Суд отказал бывшему исполнительному директору пермского машзавода Дзержинского в УДО
29 августа, 06:50
Пермский краевой суд взыскал с ПАО «Россети Урал» 610 тысяч рублей за пожар
17 июля, 09:34
В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства
13 июля, 05:47
Заместитель председателя Пермского краевого суда покинул пост
8 июля, 08:19
В Пермском краевом суде сменится замглавы
20 мая, 10:23
В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна
Для раскисления вод сотрудники университета предлагают использовать промышленные отходы предприятия Пермского края.
20 марта, 11:56
Пермяк дважды выиграл суд из-за недостатков автомобиля
25 января, 05:07
2023
Скончалась 42-летняя судья Пермского краевого суда
В краевом суде она работала в течение последних пяти лет.
26 сентября 2023, 10:24

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