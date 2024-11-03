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Пермский край

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3 ноября
В Пермском крае все же закроют санаторий для детей, больных туберкулезом
3 ноября, 07:03
2 ноября
В Прикамье власти будут контролировать работу гидов
2 ноября, 10:18
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
1 ноября
Properm.ru узнали, какие выставки в PERMM стали для прокуратуры коррупционными
1 ноября, 19:00
Новым замглавы минкульта Пермского края стал экономист
1 ноября, 08:52
Примут ли в Прикамье «полусухой закон», или Сколько пьют в крае на самом деле
1 ноября, 07:17
Пермский завод смог сделать 800 кг фарша из 400 кг мяса
1 ноября, 05:43
31 октября
Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти
31 октября, 12:18
Обвиняемого в попытке заказного убийства жены фермера из Куеды отправили в СИЗО
31 октября, 07:03
Стало известно, почему в пермских больницах не хватает врачей
31 октября, 06:38
30 октября
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
Из опасного пансионата в Мотовилихе вывезли четыре десятка стариков
30 октября, 08:08
29 октября
Спецпроект
«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать
В Челябинске на прошлой неделе прошел цыганский погром. Как живут ромы в Перми?
Поставщик контрафактных СИЗов для пермских больниц хочет стать банкротом
29 октября, 12:36
В ходе ДТП на границе Удмуртии и Прикамья погибли три человека
29 октября, 04:19
28 октября
Следствие завершило расследование дела о попытке хищения 2,5 миллиардов у СМЗ
28 октября, 15:43
27 октября
Жителя Краснокамска судят за украденный шашлык
27 октября, 09:35
Выдано разрешение на застройку территории бывшего китайского рынка жильем
27 октября, 07:09
Нерадивые родители могут начать платить алименты своим детям до 23 лет
27 октября, 04:55
Узнали, что чаще всего контрабандисты пытаются незаконно вывезти из Прикамья
27 октября, 04:34

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