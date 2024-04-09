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Пермский край,рождаемость,смертность,брак,загс,статистика

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Апрель 2024
В Перми за три месяца родилось почти 1400 мальчиков и немногим больше 1200 девочек
За это время в городе родилась 21 двойня.
9 апреля 2024, 06:03
Февраль 2024
Названы самые популярные имена у новорожденных пермяков в прошлом году
В целом список соответствует общероссийском, но с некоторыми нюансами.
2 февраля 2024, 15:38
Ноябрь 2023
В Перми стали реже жениться и чаще разводиться
Также в регионе стали меньше рожать и умирать.
14 ноября 2023, 10:27
Октябрь 2023
В Перми в сентябре родилось 888 малышей. Мальчиков среди новорожденных немного больше
В брак вступили почти 900 пар.
12 октября 2023, 14:07

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