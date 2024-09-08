В 2023 году Пермский марафон соберет спортсменов на Кубок России по полумарафону

В 2023 году Пермский марафон пройдет в новом статусе — Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала провести следующий Кубок России по полумарафону в Перми.