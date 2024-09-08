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Пермский марафон

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2024
Определились победители Пермского марафона
8 сентября, 12:45
Самым юным спортсменом Пермского марафона стал 9-месячный мальчик
7 сентября, 13:28
Участники Пермского марафона смогут бесплатно ходить в баню. Но есть исключение
3 сентября, 11:46
Чиновники поделились расписанием Пермского марафона
2 сентября, 08:02
На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников
24 июля, 10:31
Талисманом Пермского марафона в этом году станет выдра
29 мая, 08:32
«Пермский марафон» вошёл в число лучших беговых событий России
Забег получил диплом в номинации «Устойчивое развитие».
8 апреля, 16:39
Для участия в Пермском марафоне уже зарегистрировались 5 тысяч человек
5 апреля, 13:11
Началась регистрация на Пермский марафон-2024
28 января, 12:34
Открылась регистрация на седьмой Пермский марафон
26 января, 08:57
2023
Пермяки приняли участие в марафоне в Чикаго
В соревновании участвовали более 45 тыс. бегунов.
10 октября 2023, 03:46
Пермский марафон собрал рекордное количество участников
В марафоне участвовали на тысячу человек больше, чем в 2022 году.
4 сентября 2023, 06:24
На время Пермского марафона в эти выходные изменится движение автобусов
30 августа 2023, 06:23
Центр города парализует из-за Пермского марафона
16 августа 2023, 02:27
Стало известно, как будет выглядеть медаль шестого Пермского марафона
Автором медалей для спортивного события является Руслан Исмагилов.
16 июля 2023, 07:21
В Перми представили футболки Пермского марафона. Они шести цветов
Уже приобретено 4,6 тысяч слотов из 12.
15 июня 2023, 13:04
Мэр пообещал победителям Пермского марафона по миллиону рублей. Условия он не уточнил
Ранее размер выплаты лучшим бегунам составлял 500 тыс. рублей,
17 января 2023, 07:15
Стартовала регистрация на VI Пермский марафон
В этом году забег пройдёт 2 и 3 сентября.
16 января 2023, 07:45
В 2023 году Пермский марафон соберет спортсменов на Кубок России по полумарафону
В 2023 году Пермский марафон пройдет в новом статусе — Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала провести следующий Кубок России по полумарафону в Перми.
4 января 2023, 06:42
2022
Победители Пермского марафона получат самые большие призовые в России
За первое место предусмотрено полмиллиона рублей
11 августа 2022, 10:15

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