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Пермский муниципальный округ

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Октябрь
«Объяснить суду, как люди мучаются». Начался процесс по ж/д переходу на Мулянке
8 октября, 03:00
Сентябрь
Администрация Пермского округа: дорогу в Березники делать не будут
9 сентября, 05:05
В Прикамье продается дом царских времен с сауной
2 сентября, 08:50
Август
Видео. Жители деревни Березники требуют привести в порядок единственную к ним дорогу
23 августа, 12:36
Май
На заседании КДН обсудили избиение кастетом 10-летнего мальчика в Юго-Камском
30 мая, 07:22
Сегодня вокруг Перми начали убирать заросли борщевика
20 мая, 05:34
Апрель
Видео. Пермский округ отремонтирует 1 км дороги Буртым-Мулянка по требованию прокуратуры
29 апреля, 08:21
На телеканале «Царьград» обсудили историю директора клуба из Пермского края
22 апреля, 05:31
На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге
19 апреля, 07:38

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