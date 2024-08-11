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Пермский округ

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Август
Администрация Пермского округа не будет исполнять решение суда о ремонте тротуара
11 августа, 05:00
Июль
В Прикамье на пожаре в селе Бершеть погиб человек
29 июля, 05:17
Июнь
Расчистка русла реки и пруда в Култаево начнется этим летом
18 июня, 07:19
В Пермском округе временно закроют железнодорожный переезд
5 июня, 03:38
Май
Глава Пермского округа озвучил возможную причину обрушения аварийного моста
31 мая, 03:16
Сегодня вокруг Перми начали убирать заросли борщевика
20 мая, 05:34
Апрель
В Пермском округе сорвали ремонт дороги до Болгар
4 апреля, 16:00
Март
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
26 марта, 07:10
Февраль
В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор
2 февраля, 07:23

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