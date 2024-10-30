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Пермский пороховой завод

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2024
Сотрудники Пермского порохового завода работают сверхурочно: правда или фейк
Видеоролик якобы с обращением работников предприятия стал распространяться в сети.
30 октября, 11:46
Экс-глава пермского завода не стал оспаривать приговор о разглашении гостайны
12 августа, 08:19
В Перми у маршрута №60 появятся дополнительные автобусы
10 июля, 09:30
В Перми появится новая городская электричка. Рассказываем, как она будет ходить
21 июня, 07:24
Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода
21 июня, 06:41
Экс-директора Пермского порохового признали виновным в разглашении гостайны
11 июня, 05:12
У «Пермского порохового завода» появился постоянный директор
26 мая, 05:36
Суд прекратил дело в отношении бывшего директора Пермского порохового завода
26 апреля, 04:56
Из больницы выписали пострадавших при ЧП на Пермском пороховом заводе
20 апреля, 12:52
Пермский пороховой завод хочет взыскать с химкомпании почти полмиллиарда рублей
12 апреля, 05:25
«Вы там живые?» Пермяков напугало огромное облако дыма в Закамске
Власти говорят, что на заводе проводится технологический процесс.
10 апреля, 07:03
Бывшего директора Пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны
28 марта, 04:49
Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на Пермском пороховом заводе
22 марта, 11:57
При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди
22 марта, 11:35
Назначен генеральный директор Пермского порохового завода
24 февраля, 12:00
2023
В санкционный список ЕС попал Пермский пороховой завод
19 декабря 2023, 06:20
Пермский пороховой завод внесли в санкционным список США
13 декабря 2023, 06:06
Виновный в гибели трех работниц Пермского порохового завода получил условный срок
18 октября 2023, 05:22
С Пермского порохового завода выселяют иностранную компанию
4 августа 2023, 08:34
Пермяки сообщили о пожаре в районе порохового завода. В МЧС рассказали, что горит
Пожарные уже локализовали огонь, но потушить до конца его пока не удалось.
11 мая 2023, 11:44

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