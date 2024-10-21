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Пермский театр кукол

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2024
Спецпроект
Боги, мизантропы и курьеры. Обзор премьер нового сезона в пермских театрах
Критик Григорий Ноговицын посмотрел новые драматические спектакли и рассказал, чего от них ждать.
Пермский театр кукол нашел поставщика премиального кроссовера
Компания ООО «Автотендер» стала поставщиком китайской иномарки EXEED LX FWD.
20 августа 2024, 07:14
Пермский театр кукол вновь ищет поставщика премиального кроссовера
Итоги закупки подведут 19 августа.
6 августа 2024, 07:02
Пермский театр кукол разработает тифлокомментарии к шести своим спектаклям
Кукольный выиграл два гранта на организацию тифлокомментирования.
9 июля 2024, 10:04
2016
Пермские театры получили четыре награды «Золотая маска»
Награды в 2016 году получили Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского и Пермский театр кукол.
19 апреля 2016, 03:30

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