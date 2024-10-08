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Пермское уфас

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Октябрь
Муниципальное похоронное агентство в Перми обвиняют в нарушениях при аукционе
8 октября, 06:06
Сентябрь
Ювелирному магазину в Перми грозит штраф до 500 тысяч за хвастливую рекламу
25 сентября, 07:46
Победитель конкурса на строительство детсада в Прикамье солгал об опыте работы
24 сентября, 10:53
Владельца пермского кафе оштрафуют за непристойное выражение в рекламе
12 сентября, 07:53
Август
Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы приложения для знакомств
28 августа, 13:09
Мэрию Кудымкара заподозрили в нарушениях при продаже земельных участков
23 августа, 09:18
ТСН «Солнечный город» в Перми отключил фитнес-центр на территории ЖК от света и воды
19 августа, 11:18
В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС
15 августа, 12:42
Пермский институт культуры попался на нарушении Закона о защите конкуренции
15 августа, 11:02
Арбитраж Уральского округа поддержал УФАС в споре с ПЗСП о ценах на газобетон
7 августа, 05:16
Июль
Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» незаконно завышала цены на бензин в Прикамье
18 июля, 09:14
В Перми филиал ОАО «РЖД» оштрафовали на 600 тысяч рублей за формализм
15 июля, 09:37
Контракт на возведение нового здания Инженерной школы так и не подписан. Причина
15 июля, 07:22
Пермское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке оказания услуг больнице
9 июля, 06:30
Пермское УФАС признало рекламу ПАО АКБ «Металлинвестбанк» нарушающей закон
2 июля, 14:04
Июнь
За полгода УФАС оштрафовало органы власти в Прикамье более чем на миллион рублей
28 июня, 09:24
В Прикамье за семь лет возбуждено семь дел о неприличной рекламе
Чаще всего нарушают закон о рекламе магазины и салоны массажа.
18 июня, 04:33
Антимонопольная служба обнаружила на Компросе рекламу роллов с непристойным намеком
13 июня, 10:56
ПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетон
7 июня, 06:42
Май
Пермское УФАС возбудило дело в отношении онлайн-магазина за рассылку спама
Пермяк пытался отказаться от рассылки, однако продавец просьбу проигнорировал.
27 мая, 06:44

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