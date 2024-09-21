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Пермское землячество

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2024
Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро
О смерти Евгения Сауловича сообщил сегодня в своем тг-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
21 сентября 2024, 07:39
2015
В Санкт-Петербурге появилось пермское землячество
На сегодняшний день желание вступить в организацию выразило около 200 человек.
18 февраля 2015, 11:03
2013
Названы лауреаты Строгановской премии-2012
Победители были объявлены в шести номинациях.
25 мая 2013, 09:33
2012
Началось выдвижение кандидатур на Строгановскую премию-2012
Заявки будут приниматься до 5 мая, причем желающие могут выдвинуть сами себя
1 февраля 2012, 10:55

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