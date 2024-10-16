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Пермьстат

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2024
Цены на шаурму в Перми подскочили на 10%
16 октября, 07:18
Подорожала рыба и подешевели апельсины. Как за сентябрь изменились цены в Прикамье
15 октября, 06:22
В Пермском крае резко сократилось количество построенного жилья
5 августа, 09:15
Оборот общепита Прикамья в первом квартале вырос на 8,2%, что больше чем торговля
Оборот продтоваров за год практически не изменился.
27 апреля, 13:51
Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо
16 апреля, 06:28
В феврале в Пермском крае сильнее всего, на 2,3%, подорожали услуги
18 марта, 16:23
Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей
18 марта, 08:10
Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась на 20%
5 марта, 14:49
Индекс промпроизводства в Прикамье за год вырос на 7,1%
1 марта, 10:37
В январе объем жилищного строительства в Прикамье сократился почти на 19%
16 февраля, 11:53
Подешевели путешествия, подорожали духи. Какими были цены в январе в Прикамье
16 февраля, 07:05
За 11 месяцев 2023 года Прикамье покинуло 9,5 тысяч человек
Среди стран дальнего зарубежья пермяки предпочли Германию и Израиль.
11 февраля, 10:06
Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей
12 января, 04:58
В Прикамье мужчины посещают рестораны чаще, чем женщины
10 января, 08:16
2023
Подорожали бананы и кремы для рук. Какими были цены в Прикамье в сентябре
15 октября 2023, 10:22
Пермьстат: пермяки недоедают мясо, фрукты и овощи, но едят слишком много хлеба
Ситуация с перееданием хлеба наблюдается не первый год.
30 сентября 2023, 14:59
Пермьстат отчитался о резком росте цен на такси и сосиски
13 сентября 2023, 04:51
Резкое падение. Стало известно, насколько снизилась прибыль предприятий в Прикамье
4 сентября 2023, 05:27
Массовое увольнение. За три месяца с работы ушли почти 50 тысяч пермяков
24 августа 2023, 10:57
Капуста, апельсины и авиаперелеты. На что взлетели цены в Пермском крае
11 августа 2023, 08:10

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