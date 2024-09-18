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Пермяки

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2024
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье
18 сентября, 11:40
Вышло шоу «Давай поженимся!» с секс-блогером и экс-кандидатом на пост мэра Перми
2 апреля, 11:41
2023
Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе
21 декабря 2023, 08:09
2022
Пермяки стали реже брать взаймы и одалживать деньги
SuperJob узнал у пермяков, берут ли они деньги взаймы, кому и сколько одалживают. В опросе приняли участие работающие экономически активные горожане.
31 июля 2022, 09:32

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