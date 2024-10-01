Первый канал

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Октябрь
«Выразительный фак». Продюсер Алексея Иванова рассказала о выходке Эрнста
1 октября, 09:44
Апрель
Вышло шоу «Давай поженимся!» с секс-блогером и экс-кандидатом на пост мэра Перми
2 апреля, 11:41
Март
Пермячка Ирина Зорина прошла в этап поединков шоу «Голос»
Содержание композиции, с который выступила участница, пока не разглашается.
11 марта, 05:59
На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье
Дмитрий Крылов рассказал о пермских легендах, природных достопримечательностях и сравнил Комсомольский проспект Перми с Невским в Санкт-Петербурге.
11 марта, 05:40

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