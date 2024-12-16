Пешеходный переход

Спецпроект

ГИБДД бьет тревогу: «Дайте пешеходам света!»

С наступлением осенних сумерек даже обозначенные пешеходные переходы не могут быть безопасны. И даже законопослушные и осторожные водители рискуют сбить пешеходов, потому что их не видно.