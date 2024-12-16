properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пешеходный переход

Выбрать дату
2024
Пермский подрядчик начал размещать тендеры на достройку Чусовского моста
16 декабря, 07:00
На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге
19 апреля, 07:38
В Перми из-за легковушки пожарная машина попала в ДТП и едва не сбила девушку
29 января, 13:19
Открытие наземного перехода через улицу Попова в Перми переносят еще на три года
Ранее переход планировали открыть в текущем году.
23 января, 04:38
2013
В Перми на Комсомольском проспекте появился регулируемый пешеходный переход
После реконструкции светофора на перекрестке улицы Чкалова и Комсомольского проспекта переход проезжей части стал более безопасным.
20 ноября 2013, 07:35
2012
Спецпроект
ГИБДД бьет тревогу: «Дайте пешеходам света!»
С наступлением осенних сумерек даже обозначенные пешеходные переходы не могут быть безопасны. И даже законопослушные и осторожные водители рискуют сбить пешеходов, потому что их не видно.
Студенты из Тюмени придумали инновационные пешеходные переходы
Конкурсную работу тюменской студентки и зам.директора Института транспорта сначала наградили дипломами, а потом претворили в жизнь.
13 августа 2012, 07:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика