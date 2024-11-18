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Пешеходы

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Ноябрь
Сегодня Пермь накроет ледяной дождь
18 ноября, 04:57
За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов
1 ноября, 09:58
Октябрь
Утром 14 октября Прикамье накроют туман и изморозь
13 октября, 08:46
Сентябрь
В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина
26 сентября, 03:06
Ректор Пермского Политеха утвержден в должности на пять лет
9 сентября, 05:52
Август
Смертельное ДТП в Перми: ВАЗ вылетел на тротуар и сбил 15-летних девочек
27 августа, 12:39
Июнь
Пермский суд продлил срок содержания под стражей виновнику смертельного ДТП у ЦУМа
Рассмотрение дела по существу начнется 8 июля.
28 июня, 03:08
Май
В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми
25 мая, 06:14
Апрель
В Лысьвенском округе жителей деревни лишили возможности безопасно перейти дорогу
4 апреля, 04:02
Март
Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы
На прошлой неделе один из парней пошел на поправку.
20 марта, 07:12
Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте
13 марта, 12:38
Декабрь 2023
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
26 декабря 2023, 11:17

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