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Петербург

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2024
Состояние художницы из Перми, попавшей в ДТП под Петербургом, улучшилось
Полину Подшивалову перевели из реанимации.
1 декабря 2024, 11:30
Пермские рестораторы открыли в центре Петербурга кафе в честь балерины
Создатели нового заведения вдохновились жизнью и творчеством легенды русского балеты Анны Павловой.
6 января 2024, 07:36
2012
10 лучших туристических маршрутов России, в которых нет Перми
Кампания по раскрутке Перми как культурной столицы, похоже, все-таки не удалась: Пермь не вошла даже в список российских городов, которые следует посмотреть туристам.
4 мая 2012, 12:54
2010
Пермь в заголовках: понедельник
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий понедельника, 18 октября.
18 октября 2010, 15:44

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