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Певец

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Март
В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО
До этого выступления коллектива состоялись в двух городах.
14 марта, 07:09
Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе
Чиновники говорят, что сейчас идут переговоры.
12 марта, 07:30
Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей Глызин
Артист выступит на эспланаде.
11 марта, 09:54
В Перми пройдет бесплатный концерт экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера
Выступление артиста должно состояться на эспланаде.
7 марта, 07:48
Январь
Концерт певца Shaman, на который пермяки раскупили все билеты, перенесли
Купленные билеты остаются действительными.
11 января, 11:03
Ноябрь 2023
Певец Shaman вновь выступит в Перми, но билеты на выступление стали дороже
Программа концерта с прошлого раза не поменялась.
27 ноября 2023, 07:01

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