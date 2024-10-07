properm.ru
ГлавноеВсе новости

ПГГПУ

Выбрать дату
2024
В прокат выходит фильм о пермском историке и краеведе
7 октября, 07:28
Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль
2 сентября, 12:08
Стал известен самый популярный вуз Перми. Поступить туда сложнее, чем в Москву
1 июля, 13:06
Скончался известный пермский археолог и историк
Андрею Белавину было 65 лет.
14 марта, 13:37
2023
Бывшего мэра Перми Алексея Демкина исключили из совета по патриотическому воспитанию
Место бывшего градоначальника в совете займет новый глава Перми Эдуард Соснин.
15 ноября 2023, 05:39
Пермские археологи нашли средневековый некрополь на берегу Чусовой
17 сентября 2023, 09:03
Пермские археологи нашли комплект для игры древних кочевников
Учёные нашли на берегу Обвы обработанные кости овец и коз.
2 августа 2023, 11:12
Проект реставрации сгоревшего корпуса Пермского педуниверситета решили доработать
Здание обгорело в 2012 году, с тех пор его не восстанавливали.
19 июля 2023, 05:40
Советом ректоров Пермского края будет руководить глава ПГГПУ Константин Егоров
До этого он был заместителем председателя Совета.
22 июня 2023, 05:50
Уголовное дело бывшего ректора пермского вуза вернули в прокуратуру
Андрея Колесникова подозревают в неправомерном обороте денежных средств и хищении чужого имущества в составе организованной группы.
19 апреля 2023, 11:02
2022
В Перми началась реконструкция старого спортзала Педуниверситета за 242 миллиона. Фотофакт
Новое здание должно быть готово к февралю 2024 года.
10 сентября 2022, 08:13
Суд в Перми начал рассматривать уголовное дело профессора педуниверситета
Профессору ПГГПУ Борису Крузе было предъявлено обвинение в хищении 1,8 млн рублей при заключении договоров на переподготовку учителей.
28 июля 2022, 11:47
В Перми для детей из Донбасса откроют патриотические образовательные смены
Обучение будет проходить в рамках всероссийского образовательного проекта, запущенного министерством образования и министерством просвещения РФ.
17 июня 2022, 14:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика