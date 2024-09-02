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Пгму

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2024
Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль
2 сентября, 12:08
Здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы передали Пермскому медуниверситету
1 июля, 07:25
Пермскому медуниверситету передают офисное здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы
Здание давно не используется. Его пытались несколько раз приватизировать.
26 июня, 12:50
Ректором Пермского медицинского университета назначена Анна Благонравова
21 июня, 05:37
Ушла из жизни почетный профессор Пермского медицинского университета
Ученому и врачу Людмиле Палатовой было 94 года.
9 апреля, 16:28
В Минтербезе раскрыли причину эвакуации из медуниверситета в Перми
Проверка показала, что пермякам ничего не угрожает.
1 апреля, 05:29
В Пермском медуниверситете произошла эвакуация
1 апреля, 05:05
2023
В 2024 году в Пермском медуниверситете планируют увеличить число бюджетных мест
В этом году проходные баллы для абитуриентов были снижены.
19 сентября 2023, 08:33
Пермский медуниверситет объявил дополнительный набор на бюджетные места
Документы можно подать как лично, так и дистанционно.
9 августа 2023, 10:41
Реставрировать корпус ПГМУ за 93 миллиона будет компания из Москвы
17 июня 2023, 13:16
2022
Скончался завкафедры факультетской хирургии Пермского государственного медицинского университета
Руководителем кафедры Михаил Заривчацкий стал несколько лет назад.
13 сентября 2022, 10:49
На пост ректора Пермского медуниверситета претендуют пять человек
Сейчас обязанности ректора временно исполняет Наталия Минаева. Она также планирует стать ректором.
14 января 2022, 06:51

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