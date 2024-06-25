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Июнь
В кампусе ПГНИУ началась реставрация двух исторических корпусов
25 июня, 07:05
Март
Власти прокомментировали сообщения о взрывчатке в ПГНИУ
11 марта, 02:39
Ушла из жизни 30-летняя преподаватель химического факультета ПГНИУ
1 марта, 05:01
Февраль
Ушел из жизни преподаватель мехмата ПГНИУ, посвятивший вузу более 40 лет жизни
20 февраля, 06:04
Январь
Филиал Пермского университета в Соликамске могут закрыть
16 января, 05:29
Ноябрь 2023
Ботанический сад в ПГНИУ может исчезнуть. Что говорят в самом вузе?
24 ноября 2023, 05:10
Сентябрь 2023
Студенты ПГНИУ пожаловались в Минобрнауки России на ликвидацию научной библиотеки
20 сентября 2023, 11:43
У геологического факультета ПГНИУ сменился руководитель
14 сентября 2023, 03:30

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