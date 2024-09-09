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Life is good. Расследование Properm. ru о компаниях с признаками «финансовых пирамид» и не только

В черном списке Центробанка РФ в 2021 году было 2,7 тыс. компаний, а в 2022-м их уже 4,7 тыс. Из них с «признаками финансовых пирамид» на сегодняшний день — 1605. В Перми активно работают многие, последнее время на слуху — компании, объединенные лозунгом «Life is good». Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова изучила историю компании, а также консультировалась с блогерами, которые занимаются разоблачением пирамид, представителем Центробанка, риэлтором, юристом, психологом, чтобы понять, как всё устроено.