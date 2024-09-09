properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пирамида

Выбрать дату
2024
Детская сцена, кафе и школа для актеров. Как изменится одна из «пирамид» на Крисанова
9 сентября, 04:54
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
20 августа, 07:24
В Перми до конца года Театр-Театр запустит новую площадку в «Пирамиде»
Ранее власти Перми передали здание театру.
2 июля, 07:56
В Перми на улице Крисанова 8 мая закрыли харчевню «Длинный нос»
15 мая, 03:01
Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова
19 марта, 07:32
2023
Спецпроект
Дари-Получай. В Пермском крае появилась новая организация с признаками финансовой пирамиды
На территории Пермского края выявлен проект, как полагают в Центробанке по Пермскому краю, с признаками финансовой пирамиды. У проекта даже название какое-то лобовое, «пирамидальное». Но люди всё равно идут, пополняя ряды будущих пострадавших.
2022
Жилищный кооператив «Бест Вей» не смог исключить себя из «черного списка» Центробанка РФ
Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску кооператива «Бест Вей» к Центробанку РФ. Представители «Бест Вей» пытались оспорить включение кооператива в «черный список» Центробанка РФ.
20 мая 2022, 08:16
Спецпроект
Life is good. Расследование Properm. ru о компаниях с признаками «финансовых пирамид» и не только
В черном списке Центробанка РФ в 2021 году было 2,7 тыс. компаний, а в 2022-м их уже 4,7 тыс. Из них с «признаками финансовых пирамид» на сегодняшний день — 1605. В Перми активно работают многие, последнее время на слуху — компании, объединенные лозунгом «Life is good». Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова изучила историю компании, а также консультировалась с блогерами, которые занимаются разоблачением пирамид, представителем Центробанка, риэлтором, юристом, психологом, чтобы понять, как всё устроено.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика