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Питьевая вода

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2024
Жители деревни под Кочево через суд требуют власти отремонтировать колодцы
5 ноября 2024, 15:01
За год в Прикамье открыли восемь новых месторождений подземных вод
Среди ресурсопользователей, открывших новые месторождения крупные промышленные предприятия региона.
26 января 2024, 16:09
2023
В выходные Свердловский район Перми ждёт масштабное отключение воды
Без воды на сутки останутся десятки жилых домов.
14 сентября 2023, 12:39
Глава администрации Гайнского района оштрафована за непригодную для питья воду
Не отвечающая СанПин вода выявлена в одном из колодцев посёлка Красный Яр.
13 сентября 2023, 16:10
2015
Прокуратура проверит качество питьевой воды в Краснокамске
Вчера жители Краснокамска стали жаловаться на грязную воду с явным запахом канализации. Вопрос о применении актов прокурорского реагирования в отношении виновных будет решаться по окончании проверки.
5 июня 2015, 14:16

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