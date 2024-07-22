properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пицца

Выбрать дату
2024
Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу
Чаще всего на обед люди выбирают «первое» и «второе».
22 июля 2024, 04:34
В пермском парке Горького откроется кафе итальянской кухни
На этих выходных состоялось техническое открытие заведения
23 апреля 2024, 09:17
2023
В Перми в историческом здании откроется пиццерия «Сицилийцы»
Развитием проекта занимается команда заведения MEDUZA Seafood&Wine.
14 июля 2023, 06:45
2010
Спецпроект Properm.ru: Вечер. Пятница. Такси
Сотрудники Properm.ru провели шоковый эксперимент — попытались уехать домой в пятницу вечером на такси.
10 декабря 2010, 04:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика