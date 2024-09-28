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В октябре пермяки смогут увидеть яркую комету
28 сентября, 07:20
Директор Пермского планетария награждена орденом
Таисья Балтина отмечена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства
4 апреля, 09:28
В апреле пермяки смогут увидеть по ночам одну из самых ярких периодических комет
Для наблюдения за редким космическим явлением рекомендуют воспользоваться биноклем или телескопом.
29 марта, 15:12
В Перми пока не планируют строительство второго планетария
6 марта, 12:54
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
20 февраля, 09:23
Пермяки могут увидеть метеорный поток Квадрантиды
Его максимум ожидается в ночь с 3 на 4 января.
2 января, 04:54
2023
Смотрите на юг! На окраине Перми может пройти звездный дождь
12 декабря 2023, 07:54
Пермяки второй раз за месяц смогут увидеть суперлуние
Луна будет ярче и больше, чем в обычном состоянии.
30 августа 2023, 03:03
С 22 января по 1 февраля пермяки смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию
С 22 января по 1 февраля пермяки смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию, - сообщает Пермский планетарий.
22 января 2023, 13:22

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