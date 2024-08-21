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2024
Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот
21 августа, 06:03
По самой новой линии Перми перестали ходить трамваи
Пермская мэрия не планирует возобновлять движение маршрута.
1 августа, 11:46
Пермский театр кукол обещает зрителям в 2024 году четыре премьеры
Первая из них состоится уже в марте.
15 января, 05:32
2023
В Перми сомневающиеся в появлении ФОКа жители креативно выразили свое несогласие
Краевые власти уверяют — волноваться не о чем, спорткомплекс остается в планах. Однако, в него уже внесены коррективы
21 декабря 2023, 12:44
В Прикамье до 2030 года планируют расселить более 700 тысяч кв. м. аварийного жилья
19 сентября 2023, 08:56
Из охраняемой части Черняевского леса в Перми предлагают исключить 5,3 га
12 мая 2023, 05:04
2022
Пермские велосипеды могут заменить французские в федеральном велопрокате
Поставщиком машин может стать «Форвард».
6 сентября 2022, 13:05

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