properm.ru
ГлавноеВсе новости

Платная парковка

Выбрать дату
2024
Власти объяснили повышение тарифа внутри одной из зон платной парковки в Перми
21 октября, 09:40
Подземный паркинг в одном из крупнейших ТРЦ Перми станет платным
Заплатить придётся за четвёртый и последующий час парковки.
29 марта, 10:52
2023
Стоимость платной парковки в Перми вырастет на треть
Нововведение коснется не всех улиц.
25 октября 2023, 07:09
Зону платной парковки в Перми расширили с 14 августа
14 августа 2023, 02:22
Зона платной парковки станет больше. Где теперь с пермяков будут брать деньги
7 августа 2023, 08:04
2022
C 10 января в Перми станет ещё больше платных парковок
Администрация Перми сегодня, 5 января, сообщила, что через 5 дней платных парковок в краевом центре станет еще больше.
5 января 2022, 06:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика