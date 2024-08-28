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Платные парковки

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2024
В Перми вдвое сократилось количество автопатрулей, контролирующих платную парковку
28 августа, 04:29
С августа с пермяков будут брать деньги за парковку еще на четырех участках улиц
29 июля, 12:53
С февраля в Перми выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми госномерами
26 июня, 13:48
В Перми вновь расширяется зона платной парковки
21 июня, 12:58
Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки
20 мая, 11:13
Летом в Перми появятся четыре плоскостные перехватывающие парковки
20 марта, 13:07
2023
В Перми в зону платной парковки добавят участок вдоль сквера Уральских добровольцев
16 ноября 2023, 10:54
Стоимость платной парковки в Перми вырастет на треть
Нововведение коснется не всех улиц.
25 октября 2023, 07:09
Власти Перми хотят получить еще больше денег с автомобилистов
7 сентября 2023, 10:48
В Перми хотят расширить зону платной парковки с 14 августа
Платить по 20 рублей за час придется за парковку между Комсомольским проспектом и ул. Карла Маркса.
6 июля 2023, 07:49
Часть улицы Петропавловской в Перми закроют для парковки до начала лета
На отрезке от улицы Попова до Комсомольского проспекта будет вестись капитальный ремонт.
24 марта 2023, 09:18

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