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Плен

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2024
Двоих жителей Прикамья вернули из украинского плена после обмена 95 на 95
Военные были в плену с ноября 2023 года.
17 июля 2024, 14:21
Видео. Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края
Пермяк находился в плену с осени 2023 года.
26 июня 2024, 05:02
Названо число военных, которых удалось вернуть из украинского плена в Прикамье
Спецоперация продолжается более двух лет.
21 марта 2024, 06:54
Прокурор из Прикамья потребовал заблокировать видео о способах сдачи в плен
Видео размещено на YouTube.
24 февраля 2024, 10:38
Семь жителей Пермского края освободили из украинского плена
Всех военнослужащих направят на лечение в Москву.
9 февраля 2024, 04:33
Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО
Последний обмен военнопленными состоялся в конце января.
5 февраля 2024, 08:54
Из украинского плена должны вернуться домой восемь военнослужащих из Прикамья
Такую информацию озвучил уполномоченный по правам человека в Пермском крае.
31 января 2024, 13:38
Пермский омбудсмен уточнил данные о количестве вернувшихся пермяков из плена
Первый за полгода обмен случился 3 января.
5 января 2024, 05:18
2023
В зоне СВО без вести пропали десятки военных из Пермского края
С заявлениями о пропаже к омбудсмену обращаются родственники.
26 сентября 2023, 02:54
Бывший мэр Чайковского оказался в плену после ранения на СВО
Третьяков был мэром с 2014 по 2019 годы.
25 сентября 2023, 07:24
В зоне СВО без вести пропали 32 военных из Пермского края
Из плена вернулись 11 прикамцев.
16 августа 2023, 03:17
В списках пропавших без вести военнослужащих числятся 29 выходцев из Прикамья
Родственники ещё семи человек ждут их из украинского плена.
1 августа 2023, 12:13
«На руку смотрю — вся в крови»: Боец из Прикамья — о последних минутах перед пленом
22 марта 2023, 07:01

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