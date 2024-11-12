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Площадь

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Ноябрь
В Перми продается торговый центр за 55 миллионов рублей
12 ноября, 11:27
Сентябрь
В Перми ищут архитектора «Дома музыки» на заводе Шпагина
12 сентября, 11:11
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Июнь
Стал известен подрядчик для изъятия земель под строительство в Перми улицы Строителей
21 июня, 07:58
Май
Пермь вошла в топ-3 городов-миллионников по объёму домов площадью до 60 кв. м
Большая доля предложений на российском рынке недвижимости приходится на частные дома.
24 мая, 05:48
Апрель
СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ
16 апреля, 08:25
Март
Спецпроект
Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Двухъярусная квартира, дом в стиле круизного лайнера, частное озеро и ванная с панорамными окнами. На что еще горазды местные богачи?
Февраль
В Перми за 135 млн рублей продается здание ресторана Chicken
19 февраля, 11:13
Январь
В Соликамске РПЦ передали два земельных участка из федеральной собственности
29 января, 11:14
На пермском китайском рынке в Заостровке откроется фудкорт многонациональной кухни
9 января, 05:57

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