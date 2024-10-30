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Пляж

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2024
Фото. Новый участок набережной в Перми готов на 35%
30 октября, 09:46
Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога
1 августа, 09:39
В Прикамье одобрение Роспотребнадзора получили четыре пляжа
14 июня, 12:50
Пермский врач-кардиолог Наталья Корягина рассказала, как пережить жару
7 июня, 05:53
Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае
28 марта, 10:42
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
16 марта, 08:20
В Перми к 2026 году планируется открыть водный комплекс у центрального пляжа
Стоимость реализации проекта превышает 2,2 млрд рублей.
22 февраля, 07:06
2023
СК проводит проверку после гибели 15-летнего подростка в Каме
17 августа 2023, 10:46
Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончится период летней жары
В пятницу может быть установлен новый температурный рекорд, а затем начнется похолодание.
16 августа 2023, 02:50
Лето продолжается! Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае
7 августа 2023, 02:49
«Сам плавать не умел». В Пермском крае утонул подросток, спасающий девочку
29 июля 2023, 08:18
Не было сил добраться до берега. В Перми чуть не утонул 13-летний школьник
18 июля 2023, 02:40
В Пермском крае можно отдыхать на семи пляжах. Где они находятся?
8 июля 2023, 07:24
Роспотребнадзор назвал безопасные пляжи в Пермском крае — их всего шесть
22 июня 2023, 11:42
В Пермском крае всего четыре пляжа соответствуют санитарным нормам
15 июня 2023, 11:24
В Перми спасатели начнут дежурить на пляжах с 1 июня
30 мая 2023, 12:37
Пляжи Пермского округа выставят на торги
5 мая 2023, 07:46

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