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Пляжи Перми

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2024
Только на пяти пляжах Пермского края можно отдыхать без вреда для жизни и здоровья
8 июля, 08:26
Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми
27 апреля, 10:57
2023
В Перми спасатели начнут дежурить на пляжах с 1 июня
30 мая 2023, 12:37
На каких пляжах отдыхать пермякам этим летом?
В Перми ежегодно официально функционируют четыре пляжа. Какие пляжи Перми планируется открыть для посещения и где предпочитают отдыхать пермяки – расскажем в нашей статье.
19 мая 2023, 10:00
2022
В Перми с начала лета за купание в неустановленных местах оштрафовали девять человек
На четырёх официальных пляжах до конца лета будут работать посты спасателей
24 августа 2022, 12:08

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