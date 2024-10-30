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ПНИПУ

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Октябрь
Нужно ли отказываться от сахара и молока? Рассказывают пермские ученые
30 октября, 09:04
Преподавателей ПНИПУ заставляют сделать прививку от кори. Показываем документ
23 октября, 05:02
В студгородке Пермского Политеха потерялся кот Пыжик
15 октября, 10:48
Сентябрь
В Пермском Политехе прошла инаугурация пятого ректора вуза
25 сентября, 12:51
Новый глава ПНИПУ провел масштабные кадровые перестановки в ректорате
10 сентября, 08:10
Астма, рак и даже кома. Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос
7 сентября, 07:20
В Пермском Политехе на следующей неделе откроется Военный учебный центр
5 сентября, 11:36
Август
Суд вернул в прокуратуру второе дело в отношение экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова
28 августа, 07:51
Июль
Какой металл можно есть, а какой не тонет в воде? Рассказывают пермские ученые
19 июля, 15:10
Пермские ученые придумали строить дороги из отходов
19 июля, 08:46
Пермские ученые придумали, как улучшить экологию с помощью кирпичей
19 июля, 05:50
Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы
17 июля, 15:42
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля, 13:44
Июнь
Ректором Пермского Политеха стал Антон Петроченков
27 июня, 07:15
Эксперты по недвижимости рассказали, что нужно знать перед покупкой квартиры
11 июня, 10:00
Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все
11 июня, 05:12
«Конкуренция нужна». В Перми растет количество студентов-иностранцев
10 июня, 05:27
На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»
7 июня, 09:25
Бывший ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов может стать научным руководителем вуза
5 июня, 07:04
Май
С 20 июня стартует прием абитуриентов в вузы Перми. Сроки проведения кампании
28 мая, 06:10

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