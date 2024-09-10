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Победа

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Сентябрь
Из-за атаки БПЛА самолет, летевший из Перми в Москву, сел в Нижнем Новгороде
10 сентября, 04:54
Август
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
Июнь
Количество полетов из Перми в Москву увеличится до трех рейсов в сутки
27 июня, 07:35
Май
В Пермь приехал «Эшелон победы». Показываем, какую военную технику привезли
8 мая, 08:04
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
6 мая, 05:16
Март
Спортсмен из Перми завоевал путевку на первенство мира по тхэквондо
В 2023 году тхэквондист занял первое место на первенстве Европы среди юношей в ростовой категории до 164 см.
18 марта, 06:08
Февраль
Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл ЦСКА второй раз в сезоне
Лучшую результативность во время матча показал Айзея Риз.
11 февраля, 16:08
На СВО погиб 52-летний работник агрофирмы Прикамья Александр Одинцов
11 февраля, 11:10
Январь
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
12 января, 06:21
Ноябрь 2023
Пермская хоккейная команда «Молот» одержала 11 побед подряд
6 ноября 2023, 05:22

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