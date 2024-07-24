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Победители

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2024
На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников
Мероприятие пройдет 7–8 сентября.
24 июля 2024, 10:31
Пермское землячество подвело итоги приема заявок на Строгановскую премию
Имена победителей будут объявлены 21 июня на церемонии вручения Строгановской премии в Москве.
2 мая 2024, 10:42
Регистрация на лыжную гонку «Ёлки. Пермский период» заканчивается 2 марта
Соревнование пройдет 2 марта в саду имени 250-летия города Перми.
25 февраля 2024, 14:30
2011
Properm.ru и кинотеатр Кристалл-IMAX подвели итоги конкурса видеороликов
Каждый участник конкурса получит в подарок пригласительные билеты на документальный фильм «Рожденные на воле».
7 сентября 2011, 04:07
2010
Properm.ru поощряет оригинальные идеи
Авторы идей «Самых бесполезных подарков на Новый год» получили призы и поздравления от «Пермской ярмарки».
28 декабря 2010, 06:23

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