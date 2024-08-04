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Побои

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Август
Пермяка осудят за убийство знакомого в его собственной квартире
4 августа, 11:55
Май
Александр Бастрыкин затребовал доклада по делу об избиении на улице в Прикамье
21 мая, 14:52
Полиция и прокуратура прокомментировали избиение жителей Перми хулиганами
8 мая, 05:43
Апрель
Избивал людей на улицах и в общежитии. 18-летний березниковец ответит за драчливость
9 апреля, 17:17
Март
Школьниц, избивавших на видео сверстницу в Прикамье, не накажут по уголовной статье
21 марта, 05:08
Суд назначил пермячке условный срок за побои и угрозы в адрес внуков
21 марта, 04:38
Видео. У ЦУМа в Перми избили мужчину. Следователи проводят проверку
2 марта, 04:27
Январь
Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в Березниках
30 января, 08:28
Декабрь 2023
Систематически наносил побои. Житель Добрянки истязал свою беременную сожительницу
13 декабря 2023, 14:15
Сентябрь 2023
Больше года избивала и оскорбляла дочерей. В Прикамье будут судить жестокую мать
Женщина наносила побои своим дочерям, ограничивала их в питании и не обеспечивала одеждой.
22 сентября 2023, 03:34

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