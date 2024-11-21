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Почетный гражданин

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2024
Названы кандидаты на получение звания «Почетный гражданин Пермского края»
21 ноября, 04:52
Владимир Плотников может стать «Почетным гражданином Перми»
24 апреля, 16:39
2023
Появились два новых почетных гражданина Пермского края. Кто они?
С инициативой выступил глава региона.
30 ноября 2023, 05:32
Стало известно, кто может получить звание почетный гражданин Пермского края
Окончательное решение примут депутаты.
21 ноября 2023, 04:38

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