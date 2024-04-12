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Пермякам навязывают дорогие услуги в отделениях «Почты России»
12 апреля, 07:08
В пермском подъезде заживо сгорел 55-летний мужчина
12 марта, 06:33
Почта России сообщила о графике работы своих филиалов в мартовские выходные
7 марта, 03:32
Россиян могут заставить поддерживать погрязшую в убытках «Почту России»
21 февраля, 11:27
Руководитель почтового отделения присвоила дивиденды жителя Октябрьского
6 февраля, 07:36
2023
Как будут работать отделения Почты России в новогодние выходные в Прикамье? График
25 декабря 2023, 13:05
Почта России выпустила конверты со стелой «Пермь — город трудовой доблести»
Конверт можно погасить памятным штемпелем на Главпочтамте.
17 ноября 2023, 09:49
В Пермском крае бывшего начальника отделения почты будут судить за присвоение пенсий
30 сентября 2023, 15:19
В почтовое обращение выпущен конверт в честь 85-летия газеты «Соликамский рабочий»
На нём изображены древний Соликамск и передовицы газеты.
21 марта 2023, 10:56

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