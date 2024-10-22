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2024
В Перми в ТРК «Семья» откроют ещё один магазин сети modi
22 октября, 05:46
К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья
28 августа, 06:40
Пермские власти подарят многодетным семьям ложки
3 июля, 09:19
Ведро грибов, варенье и шахматы. Пермячки рассказали о необычных подарках на 8 марта
8 марта, 05:55
Без цветов не обойтись. Что подарить на 8 марта своим женщинам?
6 марта, 05:37
В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
25 февраля, 07:33
День защитника Отечества. Что подарить «своим» мужчинам?
20 февраля, 08:15
2022
Пермяки больше любят дарить подарки, чем получать их
SuperJob выяснил, что пермяки любят больше — дарить или получать подарки. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.
20 ноября 2022, 10:00

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