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Поддельные права

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2024
Полиция Прикамья возбудила дело на автоледи с поддельными правами на вождение
Девушка не смогла сдать экзамены на получение водительских прав и решила приобрести подложный документ в Интернете.
21 марта 2024, 08:45
2016
Житель Нытвы, лишившись прав «за пьянку», купил новые через интернет
Сотрудники ГИБДД усомнились в подлинности документа, задержав 34-летнего мужчину при нарушении требований запрещающего дорожного знака.
12 апреля 2016, 07:56

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