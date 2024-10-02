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Подмосковье

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Октябрь
В Подмосковье было найдено тело работавшего министром в ЛНР пермяка Завизенова
2 октября, 04:49
Сентябрь
Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково
11 сентября, 03:27
Июль
Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту
31 июля, 07:48
Июнь
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
Март
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
28 марта, 06:47
«Легли на пол и поползли». Семейная пара из Кунгура смогла спастись из «Крокуса»
Супруги пришли на концерт музыкальной группы «Пикник».
25 марта, 11:07
Глава Союза таджиков Прикамья Хуршед Саидов сделал заявление после теракта
23 марта, 15:39
Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»
23 марта, 14:56
«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»
23 марта, 13:28
Пермские учителя попросили родителей не отпускать детей в ТЦ из-за теракта
23 марта, 12:19
В «Крокусе», где погибли почти 100 человек, были 14 спортсменов из Прикамья
Спортсмены приехали в Подмосковье на соревнования.
23 марта, 09:00
Минздрав Подмосковья выложил список погибших в ходе стрельбы в «Крокусе»
23 марта, 08:51

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