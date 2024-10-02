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Подростки

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Октябрь
В Перми школьник облизал кладбищенские кресты на кладбище
2 октября, 16:13
Август
Два пермяка исполнили главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе
12 августа, 12:29
С начала 2024 года в Перми произошло 93 случая отравления алкоголем
1 августа, 10:55
Июль
Роспотребнадзор выявил нарушения в десятках лагерей по Пермскому краю
30 июля, 13:01
В пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр
24 июля, 10:10
В Перми 12 человек осудили за выманивание денег у пенсионеров
19 июля, 09:35
Июнь
Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
20 июня, 02:38
Спецпроект
Между образованием и медициной. Кто в Перми может помочь подросткам не калечить себя?
Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова провела расследование на тему суицидов и самоповреждающего поведения среди детей и подростков.
В 2024 году за нарушение комендантского часа в Перми задержаны более 200 подростков
5 июня, 02:38
«Ребята-зверята»: опасны ли фурри и нужно ли их запретить в России?
3 июня, 12:22
Май
Спецпроект
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
Дети ранят себя: прижигают о себя спички, режутся острыми предметами и иными способами причиняют себе боль, калечат свое тело.
Апрель
Пермские подростки стали чаще нарушать закон
23 апреля, 07:32
В Минтруда Пермского края рассказали, где могут подработать подростки летом
22 апреля, 06:02
Март
После публикации Properm. ru следком Прикамья проводит проверку об избиении мальчика
3 марта, 12:09
После избиения 15-летней девочки в Березниках возбуждено уголовное дело
2 марта, 03:41
«Бей, бей, пожалуйста». В Березниках жестко избили девочку на улице
Видео и избиением несовершеннолетней появилось в соцсетях.
1 марта, 12:30
Февраль
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками
20 февраля, 13:22
В Прикамье количество детских самоубийств осталось на прежнем уровне
19 февраля, 08:51
Январь
Еще в одном пермском ТЦ откроется спортивно-развлекательный центр для детей
10 января, 07:08
Ноябрь 2023
Подростковая преступность в Пермском крае подскочила почти на четверть
29 ноября 2023, 10:53

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