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Подросток

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В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам
5 октября, 13:47
В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подростка
Подросток из Лысьвы накопил на дорогой телефон, но потерял кошелек.
16 июля, 11:23
В Перми пройдет оперштаб по лагерям после гибели мальчика в реке Сылва
21 июня, 08:31
Утонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложки
20 июня, 09:04
Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика
15 июня, 09:36
В Пермском крае мужчина напал на подростка, угрожая отрезать голову
29 января, 07:27
2023
Как в Перми можно подработать летом подросткам и студентам
16 июня 2023, 13:15

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